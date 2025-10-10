كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، عن إطلاق تحديث شامل في خوارزمية المنصة، يهدف إلى منح المستخدمين تحكما أوسع في مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز)، مع إدخال ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التصفح وتخصيص المحتوى المعروض.

تحسين تجربة العرض والتخصيص

ويتضمن التحديث الجديد تطويرا في آلية عرض "ريلز"، بحيث يبدأ "فيسبوك" بعرض مقاطع أكثر توافقا مع اهتمامات المستخدمين، بينما تمت إضافة اقتراحات بحث ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزة "فقاعات الأصدقاء" (Friend Bubbles)، التي تظهر تفاعلات الأصدقاء مع المقاطع المختلفة.

أدوات جديدة للسيطرة على المحتوى

استجابة لشكاوى المستخدمين من المحتوى المزعج أو العشوائي، أضافت ميتا ميزة "غير مهتم" (Not Interested) التي تتيح للمستخدمين إخفاء المقاطع غير المرغوبة بنقرة واحدة، إلى جانب إمكانية الإبلاغ عن التعليقات المزعجة.

تتعلم الخوارزمية من هذه التفاعلات لتعديل التوصيات المستقبلية وفق تفضيلات كل مستخدم.

كما حصلت ميزة "الحفظ" (Save) على تحديث جديد يسمح بتجميع المقاطع والمنشورات المفضلة في مجلد واحد، لتسهيل العودة إليها لاحقا.

تركيز على المحتوى الأحدث

أكدت ميتا أن الخوارزمية المحدثة ستُركز على إبراز المقاطع الجديدة، بحيث تعرض المنصة ما يصل إلى 50% أكثر من المحتوى الذي نُشر في نفس يوم التصفح، لضمان تجربة أكثر تفاعلا وحداثة.

منافسة محتدمة مع "تيك توك" و"يوتيوب شورتس"

تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية ميتا لتعزيز موقعها التنافسي في سوق الفيديو القصير أمام منصات مثل تيك توك ويوتيوب شورتس، من خلال تحسين خوارزميات التوصية ودمج الذكاء الاصطناعي في تخصيص تجربة المستخدم.

وقال متحدث باسم الشركة، في تصريحات لموقع TechCrunch، إن "الفريق يعمل على تطوير بيئة تفاعلية أكثر انسيابية، تُظهر للمستخدمين ما يهمهم فعلاً، وتقلل من المحتوى المزعج أو منخفض الجودة".