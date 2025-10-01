الصين تفتتح أول مركز تفاعلي لتجربة الروبوتات البشرية

افتتحت الصين رسميا أمس الثلاثاء أول مركز لتجربة الروبوتات البشرية على مستوى البلاد، وذلك في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو.

ويمثل هذا المركز خطوة هامة نحو دمج تكنولوجيا الروبوتات في الحياة اليومية والتطبيقات التجارية.

ويوفر المركز ثماني مناطق تفاعلية غامرة ذات مواضيع متنوعة، تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الروبوتات، إذ تشمل الأنشطة المتاحة ممارسة مباريات الملاكمة ولعب الشطرنج، بالإضافة إلى استعراض خدمات الروبوتات في القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية.

وأظهر الزوار حماسا خاصا للتفاعل مع الكلاب الروبوتية التي يمكنها أداء مهام منزلية مثل استلام الطرود، حسب مقطع فيديو نشره موقع "metrotvnews".

يتوقع الخبراء نمواً سريعاً في استخدام الروبوتات البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ من المنتظر أن يتوسع نطاق هذه الروبوتات ليتحول من التطبيقات الصناعية التقليدية إلى خدمات تجارية واسعة، لتشمل مجالات مثل رعاية المسنين وتوجيه العملاء في متاجر التجزئة.