الإفتاء تنشر دعاء آخر جمعة في شعبان: اللهم بلِّغنا رمضان بلوغَ رحمةٍ وتوفيق

كتب : علي شبل

01:56 م 13/02/2026

دار الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء رائعا في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك، وخلال أيام قليلة يترقب ملايين المصريين إعلان دار الإفتاء رؤية هلال رمضان المبارك، أعاده الله على مصر والمصريين بالخير والبركات.

وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نشرت الإفتاء هذا الدعاء:

اللهم في آخر جمعةٍ من شهر شعبان

نسألك أن تجعلها جمعةَ خيرٍ وبركة، وجمعةَ عفوٍ ومغفرة.

اللهم إن شعبان قد أوشك على الرحيل، فاغفر لنا فيه ما مضى، وأصلح لنا فيه ما بقي، ولا تخرجنا منه إلا وقد رضيت عنا.

اللهم بلِّغنا رمضان بلوغَ رحمةٍ لا بلوغَ حرمان، وبلوغَ توفيقٍ لا بلوغَ خذلان، ونحن في أحسن حال، وأقرب ما نكون إليك.

اللهم طهِّر قلوبنا من الغفلة، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من اللغو، ونياتنا مما لا يرضيك.

اللهم اجعل ما بقي من شعبان جابرًا لما انكسر فينا، ومُمهِّدًا لطاعتك، ومفتاحًا لرحمتك في رمضان.

اللهم اكتب لنا في هذه الجمعة دعوةً لا تُرد، ورزقًا لا يُعد، وفتحًا من الخير لا يُسد، وسترًا في الدنيا والآخرة.

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

