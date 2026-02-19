إعلان

ساويرس: عمري ما تدخلت في رأي أي كاتب

كتب : أحمد العش

09:48 م 19/02/2026

نجيب ساويرس مع لميس الحديدي

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه أسس صحيفة "المصري اليوم" وقناة "أون تي في"، مشيرًا إلى أن فكرة تأسيس "المصري اليوم" كانت من زميله صلاح دياب، مؤكدًا أنه لم يتدخل أبدًا في محتوى ما يكتبه أي صحفي أو كاتب، حتى لو كان الانتقاد موجّهًا له.

وأضاف "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أن هذا النهج كان واضحًا في أول ظهور إعلامي للصحفي باسم يوسف على "أون تي في"، حيث ترك له حرية كاملة في تقديم برنامجه.

وأوضح رجل الأعمال، أن بيع شركة "موبينيل" أثر عليه كثيرًا، نظرًا لأنه المؤسس لها، كما تحدث عن المشاريع العائلية، مشيرًا إلى أن المطعم الذي أسسوه في المتحف المصري الكبير حصل على جائزة أفضل مطعم في الشرق الأوسط.

ولفت نجيب ساويرس، إلى أن توزيع الأعمال بينه وبين إخوته قائم على طبيعة اهتمامات كل فرد؛ إذ يركز هو على الذهب والعقارات، بينما يختص إخوته بمجالات مختلفة، مؤكدًا أن الاختلافات بين الإخوة طبيعية، قائلاً: "سميح أخويا طالع زي أبوه، أما أنا إيدي سايبة".

