كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر شخص من منادى سيارات؛ أحدث تلفيات بسيارته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو منادى سيارات بدون ترخيص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام). وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين القائم على التصوير لخلافات بينهم لمطالبته برسوم مقابل انتظار سيارته وأنكر إحداثه تلفيات بالسيارة.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

