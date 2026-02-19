إعلان

واقعة ضرب واحتجاز "سيدة بشتيل" .. 25 مارس استئناف مقاول البراجيل على الحبس

كتب : رمضان يونس

09:41 م 19/02/2026

واقعة ضرب زوجة بشتيل

حددت محكمة مستأنف جنح إمبابة، جلسة 25 مارس المقبل، لنظر استئناف مقاول في منطقة بالراجيل على حبسه شهرين، في واقعة اتهامه باحتجاز وضرب زوجته في شقة بنطاق ناحية بشتيل بالجيزة.

وعاقبت محكمة شمال الجيزة، في جلسة 21 يناير الماضي، "مقاول" بالحبس شهرين و كفالة قدرها 100 جنيه، على خلفية اتهامه بضرب زوجته واحتجازها داخل مسكنهما بمنطقة البراجيل لساعات، وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني.

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، في وقت سابق مقاول إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والسحل، وذلك عقب استغاثتها بالأجهزة الأمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل مسكنهما بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم من السيدة القائمة على النشر، والمقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه تضررها من قيام زوجها، مقاول ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها بسبب خلافات زوجية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

