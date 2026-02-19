كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر دافيء مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء بارد إلى شديد البرودة ليلا. ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية من 9:4 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وأن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتنبأت الأرصاد بتكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أسبوع في رمضان

توضيح مهم لوزير الطيران بشأن طرح المطارات للقطاع الخاص

رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1447هـ - 2026م