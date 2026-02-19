إعلان

حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب : عمرو صالح

05:21 م 19/02/2026

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر دافيء مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء بارد إلى شديد البرودة ليلا. ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية من 9:4 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وأن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتنبأت الأرصاد بتكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

شديد البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أسبوع في رمضان

توضيح مهم لوزير الطيران بشأن طرح المطارات للقطاع الخاص

رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1447هـ - 2026م

الطقس الأرصاد الجوية طقس الغد

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي
أخبار وتقارير

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي

بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ذبحوا "أندروا" وطعنوا ابن عمه.. قرار من النيابة في واقعة قتل بائعي الأنابيب
أخبار المحافظات

ذبحوا "أندروا" وطعنوا ابن عمه.. قرار من النيابة في واقعة قتل بائعي الأنابيب

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة