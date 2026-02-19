أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد رحيله عن السكة الحديد

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره الجونة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، عاشور، كامويش.

التشكيل الرسمي للجونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: نور السيد - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: رضا صلاح - حافظ إبراهيم - محمد النحاس.

خط الهجوم: على الزاهدي - أليو جاتا - أحمد رفعت.

تفاصيل مباراة الأهلي والجونة

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تمريرات في خط الوسط من النادي الأهلي

الدقيقة 7: ركنية للنادي الأهلي

الدقيقة 8: تسديدة من إمام عاشور تأتي بجانب مرمى الجونة

الدقيقة 10: هجمة خطيرة من الجونة يتصدي لها الشناوي

الدقيقة 13: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدي لها حارس مرمى الجونة

الدقيقة 18: محاولات هجومية من لاعبي النادي الأهلي يقف أمامها دفاع الجونة

الدقيقة 23: تسديدة خطيرة من إمام عاشور تأتي بجانب المرمى

الدقيقة 25: سيطرة هجومية من النادي الأهلي على فريق الجونة

الدقيقة 26: ضربة ركنية لفريق الجونة

الدقيقة 27: تسديدة بالرأس خطيرة من فريق الجونة يتصدي لها أليو ديانج

الدقيقة 30: تمريرات بدون خطر من لاعبي النادي الأهلي في وسط الملعب

الدقيقة 33: تسديدة قوية من لاعب الجونة خارج مرمى الشناوي

الدقيقة 35: رأسية قوية من إمام عاشور تخترق شباك الجونة

الدقيقة 39: تسديدة قوية من أحمد رفع لاعب الجونة خارج مرمى الشناوي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدلا من الضائع

الدقيقة 47: حكم المباراة يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول