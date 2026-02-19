بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد الذي أسفر عن 18 عاملاً واثنين من المصابين، مع توفير أي احتياجات عاجلة أو تدخلات طبية مطلوبة.

وشدد المحافظ، خلال زيارته إلى مستشفى 30 يونيو، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث بورسعيد، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، على المتابعة المستمرة للحالات والتنسيق الكامل بين الفرق الطبية لضمان أفضل مستوى من الخدمة الصحية.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا الله أن يمن عليهم بالسلامة والعودة إلى ذويهم في أقرب وقت، كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين جراء الحادث، مؤكدًا أن المحافظة تقف بجانبهم وتقدم لهم كل سبل الدعم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.