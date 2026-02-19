إعلان

محكمة في إستونيا تصدر حكما بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس

كتب : مصراوي

09:36 م 19/02/2026

محكمة في إستونيا تصدر حكما بسجن إسرائيلي بتهمة الت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قضت محكمة في إستونيا، اليوم الخميس، بسجن مواطن إسرائيلي ست سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وأدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاما بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي).

ووفقا للمحكمة، فإن الرجل شارك في أنشطة قوضت أمن إستونيا منذ عام 2016 وحتى اعتقاله العام الماضي.

وقال المدعون إن الرجل زود جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي بمعلومات عن وكالات إنفاذ القانون والأمن، وكذلك المنشآت الوطنية للدفاع، عبر قنوات اتصال إلكترونية وأثناء لقاءات شخصية مع عملاء الجهاز في روسيا.

كما تردد أيضا أنه قد قدم معلومات عن أفراد يمكن تجنيدهم للتعاون السري بما يخدم مصالح روسيا.

ويتردد أن المتهم شارك في أعمال تخريب وساعد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي في ترتيب محاولة هروب إلى روسيا لشخص كان محتجزا في إستونيا ومطلوبا من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إستونيا سجن مواطن إسرائيلي التجسس لصالح روسيا جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان
"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 الجونة في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 الجونة في الدوري المصري

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة