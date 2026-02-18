"كاسبرسكي" تحذر من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة.. ما القصة؟



وكالات



حذّر الخبراء في شركة Kaspersky Lab من انتشار نوع جديد من الفيروسات البرمجية التي يمكن تثبيتها في أجهزة أندرويد الجديدة أثناء مرحلة التصنيع.

وفقا للخبراء في الشركة، فإن الفيروس البرمجي الجديد الذي أطلق عليه اسم " Keenadu"، تم اكتشافه على أكثر من 13 ألف هاتف ذكي حول العالم، 9 آلاف منها موجودة في روسيا، كما اكتشف في هواتف بيعت في اليابان والبرازيل وهولندا، ونتيجة لذلك قد يواجه المستخدمون خطر شراء جهاز جديد يكون الفيروس مثبتا عليه مسبقا.

ما الذي يمكن أن يفعله فيروس "Keenadu":

- التلاعب بعدد الزيارات للروابط الإعلانية وعرض لافتات إعلانية بملء الشاشة.

- منح جهات خارجية سيطرة كاملة عن بُعد على الهاتف الذكي.

- إصابة التطبيقات الموجودة في الهاتف وتثبيت ملفات خبيثة من نوع (apk).

- منح أي تطبيق أي صلاحيات مثل الوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، الموقع الجغرافي.

- سرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك الصور، الفيديوهات، المستندات، كلمات المرور، سجل المواقع، التفاصيل المصرفية، والرسائل النصية.

أشار الخبراء في Kaspersky Lab إلى أن الفيروس قادر أيضا على تتبع بيانات البحث في متصفح Google Chrome في الهواتف وإرسال تلك البيانات إلى أطراف خارجية.

ويرجح الخبراء إلى أن الفيروس قد تسلل إلى الهواتف الذكية عبر جهات تصنيع غير موثوقة في إحدى حلقات سلاسل التوريد لمكونات الأجهزة.

وأكدوا أنه لا يمكن للمستخدمين حاليا التحقق من أن جهازهم غير مصاب بهذه البرمجيات عند الشراء، ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا من قبل الشركات المصنعة نفسها، من خلال تشديد الرقابة على جميع مراحل الإنتاج، وفقا لروسيا اليوم.