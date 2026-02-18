إعلان

وزير المالية الإسرائيلي: سنشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة

كتب : مصراوي

08:19 ص 18/02/2026

بتسلئيل سموتريتش

وكالات

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيعمل خلال ولايته المقبلة على تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأدلى الوزير بهذا التصريح خلال فعالية لحزبه اليميني المتطرف "الصهيونية الدينية"، عرض خلالها ما وصفه بأهداف الحكومة المقبلة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات أوسلو التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة تعد بمثابة ضم فعلي.

وروّج قادة اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، مرارا لهذه الفكرة، التي توصف على نطاق واسع بأنها تطهير عرقي.

وارتفعت وتيرة هذا الترويج في أعقاب حرب غزة، إلا أن التركيز على دعوات التهجير انصب في الغالب على القطاع.

ويمثل تصريح سموتريتش حالة نادرة نسبيا لسياسي إسرائيلي بارز يعرب عن رغبته في توسيع نطاق هذا الهدف المثير للجدل، ليشمل الضفة الغربية المحتلة.

وقال: "يجب القضاء على فكرة الدولة العربية الإرهابية في إشارة إلى الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة، رسميا وعمليا، والانطلاق نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة ومن يهودا والسامرة المصطلح التوراتي للضفة الغربية المحتلة".

وتابع: "لا يوجد حل آخر طويل الأمد"، وفقا لسكاي نيوز.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل بحلول أكتوبر المقبل، وحظي حزب سموتريتش باستمرار بتأييد في استطلاعات الرأي.

بتسلئيل سموتريتش هجرة الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة وزير المالية الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

