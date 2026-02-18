إعلان

زيلينسكي: واشنطن ترفض منح أوكرانيا تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت في أوروبا

كتب : مصراوي

08:15 ص 18/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال فلاديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة رفضت منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" في الدول الأوروبية، رغم محاولاته المستمرة منذ سنوات لدفع هذا المشروع.

أضاف زيلينسكي في تصريحات: "ناقشت أوكرانيا مع أمريكا قبل سنوات ضرورة إنشاء خط إنتاج صواريخ كافٍ في أوروبا، وخاصة صواريخ باتريوت، وقُطعت وعود بمنح تراخيص، لكن أمريكا لم توافق على ذلك في نهاية المطاف".

وأضاف أن أوكرانيا اقترحت بدء الإنتاج على أراضيها، وكذلك بالاشتراك مع رومانيا وبولندا وشركاء آخرين في الناتو بالمنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الدفاعات الجوية الأوكرانية من نقص حاد في ذخائر باتريوت، حيث كشفت تقارير سابقة منها تقرير لفايننشال تايمز، أن بطاريات باتريوت بقيت معطلة في يناير الماضي بسبب نقص صواريخ PAC-3.

وزاد حلفاء كييف الغربيون بشكل ملحوظ إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ويقدمون حزم مساعدات جديدة، في الوقت نفسه، تصر كييف باستمرار على زيادة الإمدادات العسكرية.

من جهتها، تؤكد موسكو مرارا أن إرسال الأسلحة الغربية إلى كييف لا يغير واقع الميدان، بل يطيل أمد النزاع ويزيد من تعقيد الحل السياسي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي واشنطن أوكرانيا إنتاج صواريخ باتريوت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في مجلس السلام برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في مجلس السلام برئاسة ترامب
بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
أخبار وتقارير

بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
اكتشاف علمي يشرح لماذا تحدث الجلطات بعد لقاح كورونا
نصائح طبية

اكتشاف علمي يشرح لماذا تحدث الجلطات بعد لقاح كورونا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة