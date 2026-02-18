

وكالات

قال فلاديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة رفضت منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" في الدول الأوروبية، رغم محاولاته المستمرة منذ سنوات لدفع هذا المشروع.

أضاف زيلينسكي في تصريحات: "ناقشت أوكرانيا مع أمريكا قبل سنوات ضرورة إنشاء خط إنتاج صواريخ كافٍ في أوروبا، وخاصة صواريخ باتريوت، وقُطعت وعود بمنح تراخيص، لكن أمريكا لم توافق على ذلك في نهاية المطاف".

وأضاف أن أوكرانيا اقترحت بدء الإنتاج على أراضيها، وكذلك بالاشتراك مع رومانيا وبولندا وشركاء آخرين في الناتو بالمنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الدفاعات الجوية الأوكرانية من نقص حاد في ذخائر باتريوت، حيث كشفت تقارير سابقة منها تقرير لفايننشال تايمز، أن بطاريات باتريوت بقيت معطلة في يناير الماضي بسبب نقص صواريخ PAC-3.

وزاد حلفاء كييف الغربيون بشكل ملحوظ إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ويقدمون حزم مساعدات جديدة، في الوقت نفسه، تصر كييف باستمرار على زيادة الإمدادات العسكرية.

من جهتها، تؤكد موسكو مرارا أن إرسال الأسلحة الغربية إلى كييف لا يغير واقع الميدان، بل يطيل أمد النزاع ويزيد من تعقيد الحل السياسي، وفقا لروسيا اليوم.