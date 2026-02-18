مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي

كتب : هند عواد

09:01 ص 18/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 7 صورة
    نصير مزراوي (2)
  • عرض 7 صورة
    نصير مزراوي (1)
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبين مسلمين في مختلف الأندية، سيخوضون المواجهات خلال شهر رمضان الكريم وهم صائمون، على رأسهم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى أن المباريات ستتوقف لفترة وجيزة خلال شهر رمضان، ليتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار.

ووفقًا للتقرير ذاته، غروب الشمس في إنجلترا يتراوح بين 6:00 مساءً و7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بالتالي هناك مباراتان فقط تشهدان توقفًا يومي السبت والأحد.

اللاعبون المسلمون في الدوري الإنجليزي

جاء اللاعبون المسلمون في الأندية الإنجليزية كالآتي:

أرسنال: وليام ساليبا

أستون فيلا: بوبكر كامارا - أمادو أونانا

بورنموث: أمين عدلي - إينيس أونال

برينتفورد: دانغو أوتارا - يونس إمره كوناك

برايتون: طارق لامبتي - فردي كاديوجلو - ياسين عباس أياري - يانكوبا مينتيه

بيرنلي: هانيبال المجبري - محمد زكي أمدوني

تشيلسي: ويسلي فوفانا - توسين أدارابيويو - تيريك جورج

كريستال بالاس: ناورو أحمدة - شادي رياض - إسماعيلا سار - شيخ عمر دوكوري

إيفرتون: آدم أزنو - إدريسا جانا جاي - إليمان نداي - ثيرنو مامادو باري

فولهام: عيسى ديوب - أداما تراوري

ليفربول: إبراهيما كوناتي - هوجو إكيتيكي - محمد صلاح - كيران يوسف موريسون

مانشستر سيتي: خوسانوف - ريان أيت نوري - ريان شرقي - عمر مرموش

مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير - نصير مزراوي - أماد ديالو - بريان مبيومو

نيوكاسل يونايتد: ماليك ثياو - يوان ويسا

نوتنجهام فورست: إبراهيم سانجاري – سندرلاند - رينيلدو ماندافا - آرثر ماسواكو - محمد حبيب ديارا - جرانيت تشاكا - عبد الله مصطفى با - شمس الدين طالبي

توتنهام: جيد سبنس - بابي ماتار سار - محمد قدوس - إيف بيسوما - راندال كولو مواني

وست هام: جان كلير توديبو - ماليك ديوف

وولفرهامبتون: جان ريسنر بيليجارد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي شهر رمضان 2026 منتخب مصر ليفربول محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
رياضة محلية

اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراسة: توجيه الأحلام أثناء النوم يساعد الدماغ على حل المشكلات
نصائح طبية

دراسة: توجيه الأحلام أثناء النوم يساعد الدماغ على حل المشكلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة