سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبين مسلمين في مختلف الأندية، سيخوضون المواجهات خلال شهر رمضان الكريم وهم صائمون، على رأسهم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى أن المباريات ستتوقف لفترة وجيزة خلال شهر رمضان، ليتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار.

ووفقًا للتقرير ذاته، غروب الشمس في إنجلترا يتراوح بين 6:00 مساءً و7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بالتالي هناك مباراتان فقط تشهدان توقفًا يومي السبت والأحد.

اللاعبون المسلمون في الدوري الإنجليزي

جاء اللاعبون المسلمون في الأندية الإنجليزية كالآتي:

أرسنال: وليام ساليبا

أستون فيلا: بوبكر كامارا - أمادو أونانا

بورنموث: أمين عدلي - إينيس أونال

برينتفورد: دانغو أوتارا - يونس إمره كوناك

برايتون: طارق لامبتي - فردي كاديوجلو - ياسين عباس أياري - يانكوبا مينتيه

بيرنلي: هانيبال المجبري - محمد زكي أمدوني

تشيلسي: ويسلي فوفانا - توسين أدارابيويو - تيريك جورج

كريستال بالاس: ناورو أحمدة - شادي رياض - إسماعيلا سار - شيخ عمر دوكوري

إيفرتون: آدم أزنو - إدريسا جانا جاي - إليمان نداي - ثيرنو مامادو باري

فولهام: عيسى ديوب - أداما تراوري

ليفربول: إبراهيما كوناتي - هوجو إكيتيكي - محمد صلاح - كيران يوسف موريسون

مانشستر سيتي: خوسانوف - ريان أيت نوري - ريان شرقي - عمر مرموش

مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير - نصير مزراوي - أماد ديالو - بريان مبيومو

نيوكاسل يونايتد: ماليك ثياو - يوان ويسا

نوتنجهام فورست: إبراهيم سانجاري – سندرلاند - رينيلدو ماندافا - آرثر ماسواكو - محمد حبيب ديارا - جرانيت تشاكا - عبد الله مصطفى با - شمس الدين طالبي

توتنهام: جيد سبنس - بابي ماتار سار - محمد قدوس - إيف بيسوما - راندال كولو مواني

وست هام: جان كلير توديبو - ماليك ديوف

وولفرهامبتون: جان ريسنر بيليجارد