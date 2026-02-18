إعلان

ستيف ويتكوف: تقدم في المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا بـ جنيف

كتب : مصراوي

08:16 ص 18/02/2026

ستيف ويتكوف

وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن تقدم في مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني المنعقدة في جنيف.

وقال ويتكوف، إن وفدي روسيا وأوكرانيا اتفاقا على إبلاغ قيادتيهما بمواصلة العمل للتوصل للاتفاق.

وذكرت مصادر، أنه سيجري استئناف جولة المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف اليوم الأربعاء في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 بتوقيت جرينتش).

كتب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي على حسابه في منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس ترامب، قامت الولايات المتحدة اليوم بتيسير جولة ثالثة من المباحثات الثلاثية مع أوكرانيا وروسيا، نتوجه بالشكر إلى الاتحاد السويسري على استضافته الكريمة لاجتماعات اليوم".

أضاف ويتكوف: "أن النجاح الذي أحرزه الرئيس ترامب في الجمع بين طرفي هذه الحرب معا، أسفر عن إحراز تقدم ملموس، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف سفك الدماء في هذا النزاع المروع".

وأوضح: "اتفق الطرفان على إطلاع قيادتيهما على المستجدات ومواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق".

واختتمت في جنيف، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى من الجولة الثالثة للمفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن تسوية النزاع، والتي استمرت نحو 6 ساعات، دون تصريحات رسمية فورية.

وأفاد مصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الوفود المشاركة في المفاوضات ستقدم تقارير إلى عواصمها حول "الحالة الراهنة للحوار"، في إشارة إلى أن المشاورات الداخلية ستستمر قبل استئناف المباحثات اليوم الأربعاء، وفقا لروسيا اليوم.

ستيف ويتكوف ويتكوف المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا روسيا وأوكرانيا جنيف

