

وكالات

ازدادت التوقعات بشأن إطلاق شركة أبل لهاتف آيفون فولد القابل للطي العام المقبل بفضل إعلان جديد من شركة سامسونج.

وأكد لي تشيونج، رئيس شركة سامسونج ديسبلاي، التابعة لسامسونج، خطط الشركة لتصنيع شاشات لهواتف ذكية قابلة للطي لصالح شركة أمريكية كبرى، يُعتقد على نطاق واسع أنها "أبل".

وقال تشيونج، الأسبوع الماضي، إن الشركة تُسرّع وتيرة الاستعدادات لإنتاج كميات كبيرة من شاشات "OLED" المُصممة للهواتف الذكية القابلة للطي.

وأضاف تشيونج، أن هذه الشاشات سيتم توريدها إلى "عميل في أمريكا الشمالية"، ورفض الإفصاح عن مزيد من المعلومات عن هذا العميل، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون "أبل"، بحسب العربية.

وتعزز هذه التصريحات الشائعات حول عمل شركة أبل على إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُعتقد الآن أنه سيُطرح خلال أقل من عام.

من المتوقع أن يُطرح آيفون القابل للطي مع سلسلة هواتف آيفون 18 في عام 2026، على أن يأتي بتقنية "Touch ID" بدلًا من "Face ID"، ومعالج "A20"، وكاميرتين خلفيتين.