إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت محافظة الإسماعيلية إزالة 23 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات واسترداد حقوق الدولة، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وجاءت الإزالات على مساحة إجمالية بلغت 14 فدانًا و22 قيراطًا و8 أسهم و2519 مترًا مربعًا، وذلك بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن حملات الإزالة شملت 9 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1749 مترًا مربعًا، و5 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 14 فدانًا و22 قيراطًا و8 أسهم، بالإضافة إلى 9 حالات تعدٍّ ناتجة عن متغيرات غير قانونية بمساحة 770 مترًا مربعًا.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لأعمال الإزالة، مع إحكام التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، لمنع تكرار التعديات على الأراضي التي تم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات جديدة.

يُذكر أن تنفيذ الموجة 28 يتم على ثلاث مراحل؛ حيث أُنجزت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 27 فبراير 2026، على أن تُنفذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والداخلية، والدفاع، والزراعة، والري، ومحافظة الإسماعيلية، وجهات الولاية المعنية.