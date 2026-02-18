إعلان

إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

08:17 م 18/02/2026

حملة ازالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت محافظة الإسماعيلية إزالة 23 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات واسترداد حقوق الدولة، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وجاءت الإزالات على مساحة إجمالية بلغت 14 فدانًا و22 قيراطًا و8 أسهم و2519 مترًا مربعًا، وذلك بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن حملات الإزالة شملت 9 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1749 مترًا مربعًا، و5 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 14 فدانًا و22 قيراطًا و8 أسهم، بالإضافة إلى 9 حالات تعدٍّ ناتجة عن متغيرات غير قانونية بمساحة 770 مترًا مربعًا.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لأعمال الإزالة، مع إحكام التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، لمنع تكرار التعديات على الأراضي التي تم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات جديدة.

يُذكر أن تنفيذ الموجة 28 يتم على ثلاث مراحل؛ حيث أُنجزت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 27 فبراير 2026، على أن تُنفذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والداخلية، والدفاع، والزراعة، والري، ومحافظة الإسماعيلية، وجهات الولاية المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الإسماعيلية حملة إزالة التعديات إزالة تعديات على أراضي الدولة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض الحرارة.. حالة طقس أول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

انخفاض الحرارة.. حالة طقس أول أيام شهر رمضان 2026
فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
أخبار وتقارير

فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟
رياضة عربية وعالمية

رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟
البحوث الفلكية يوضح حقيقة الخلاف حول هلال رمضان بين المعهد والمفتي
أخبار وتقارير

البحوث الفلكية يوضح حقيقة الخلاف حول هلال رمضان بين المعهد والمفتي
الأكثر غرابة في عالم الحشرات.. أنواع لا تعيش سوى ساعات معدودة
علاقات

الأكثر غرابة في عالم الحشرات.. أنواع لا تعيش سوى ساعات معدودة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة