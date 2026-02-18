إعلان

أوكرانيا تفرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

كتب : مصراوي

08:10 م 18/02/2026

ألكسندر لوكاشينكو

كييف - (د ب أ)

رضت أوكرانيا عقوبات على رئيس بيلاروس المجاورة، ألكسندر لوكاشينكو.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في بيان الأربعاء، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة استمرار بيلاروس في تقديم الدعم العسكري لموسكو.

وأشار زيلينسكي إلى أن "أوكرانيا فرضت هذه العقوبات، على وجه الخصوص، بسبب نشر نظام محطات تقوية إرسال لاسلكي في النصف الثاني من عام 2025 للتحكم في الطائرات المسيرة الهجومية – مما زاد من قدرات الجيش الروسي على تنفيذ ضربات في المناطق الشمالية من بلدنا".

وأوضح أن هذا الأمر جعل تنفيذ بعض الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والسكك الحديدية ممكنا.

وأضاف زيلينسكي أن أكثر من 3 آلاف شركة بيلاروسية تنشط أيضا في توفير الإمدادات للاقتصاد الحربي الروسي.

وتابع زيلينسكي أنه علاوة على ذلك، لم يقتصر دور لوكاشينكو على الموافقة على نشر صاروخ أوريشنيك الروسي متوسط المدى في بلاده فحسب، بل قام أيضا بتوريد مكونات أساسية له.

وجاء في بيان زيلينسكي أن هذا الصاروخ يعرض أمن الأوكرانيين وأمن أوروبا ككل للخطر.

وتشمل حزمة العقوبات حظر السفر وتجميد أي أصول قد يمتلكها لوكاشينكو في أوكرانيا.

ولم يتضح ما إذا كان رئيس بيلاروس لديه أي ممتلكات في أوكرانيا، ولم يصدر أي رد فوري من جانب مينسك.

كانت روسيا قد نشرت أيضا أسلحة نووية تكتيكية في أراضي بيلاروس، وهي الأراضي التي استخدمتها لإطلاق غزو شامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

