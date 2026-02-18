بالصور- جولة ميدانية لمحافظ البحيرة في أتوبيسات النقل الداخلي

ضبط 5.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملة مكبرة بالعبور- صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، منظومة النقل الداخلي بمركز ومدينة إيتاي البارود، ضمن جولاتها الميدانية وحرصها على التواصل المباشر مع المواطنين.

واستقلت المحافظ أحد أتوبيسات النقل الداخلي أثناء تواجده بمحطته، حيث التقت بالركاب وهنأتهم بحلول شهر رمضان المبارك في أجواء اتسمت بالود والتفاعل المباشر.

وأعرب الركاب عن سعادتهم بلقاء المحافظ، مقدمين لها التهنئة بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مهام منصب محافظ البحيرة، متمنين لها دوام التوفيق في خدمة أبناء المحافظة.

واستمعت المحافظ خلال حديثها مع المواطنين إلى شكاواهم ومطالبهم المتعلقة بمنظومة النقل، مؤكدة حرصها على العمل على تلبية هذه المطالب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة انتظام عمل وسائل النقل الداخلي على مدار اليوم، خاصة خلال شهر رمضان، لضمان تيسير حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة منتظمة وآمنة.