السيطرة على حريق بمصنع لب الورق شمال أسوان

كتب : إيهاب عمران

08:26 م 18/02/2026

الحماية المدنية - أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

اندلع، مساء اليوم الأربعاء، حريق داخل مصنع لب الورق بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث يتم التعامل السريع مع ألسنة اللهب ومحاصرتها، مع فرض كردون أمني حول المصنع لتأمين المواطنين وضمان سلامتهم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد، مع التنسيق المستمر بين رجال الإطفاء والجهات المعنية للسيطرة على الموقف ومنع حدوث أي أضرار إضافية.

