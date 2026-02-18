قوات الاحتلال تمنع إدخال وجبات الإفطار إلى المصلين في الأقصى

قالت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال وجبات الإفطار للصائمين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، وشمل المنع موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال فرض إجراءات مشددة منعت بموجبها العائلات من حمل وجباتها الخاصة للإفطار داخل الساحات.

وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة إبعادات واسعة طالت مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، إلى جانب تعزيز التواجد العسكري عند أبواب البلدة القديمة ومنطقة "باب العامود" لعرقلة وصول المصلين.

وحذرت المحافظة في بيان لها ،من قيود ممنهجة تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على سكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان، تشمل تحديد سقف للمصلين لا يتجاوز 10 آلاف شخص يوم الجمعة، واشتراط فئات عمرية تقتصر على الرجال فوق سن 55 عاما والنساء فوق سن 50 عاما.

واعتبرت المحافظة، هذه القيود انتهاكا صارخا لحرية العبادة ومحاولة لتحويل الحق الديني إلى امتياز أمني يخضع لسلطة الاحتلال.

وأكدت المحافظة، على أن هذه التدابير تشكل جزء من مخطط تهويد القدس، مشددة على أن كافة إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، وتمثل تعديا مباشرا على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد.