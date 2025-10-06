مواصفات هاتف "V60 Lite" الجديد من vivo

أعلنت شركة vivo عن إطلاق هاتفها الجديد"V60 Lite" ، المقرر طرحه في السوق المصري خلال أكتوبر 2025.

ويأتي الهاتف بوزن 194 جرام وسمك 7.6 مم، ويعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة "FunTouch 15"، مزودا بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، دون فتحة بطاقة إضافية.

شاشة وكاميرات هاتف"V60 Lite"

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة بدقة 1080 × 2392 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 88.7%.

ويضم V60 Lite كاميرا خلفية مزدوجة: الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8، والثانية واسعة الزاوية 8 ميجابكسل بزاوية عرض 120°، إضافة إلى كاميرا أمامية 32 ميجابكسل لصور سيلفي عالية الجودة.

وتدعم الكاميرات تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما تدعم مزايا فلاش LED حلقي، HDR، وبانوراما.

أداء هاتف"V60 Lite"

ويعتمد الهاتف على معالج سنابدراجون 685 (6 نانومتر) ثماني النواة، مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 610، ليضمن أداء سلسًا في التطبيقات والألعاب. ويتوفر مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وتخزين داخلي 256 جيجابايت بتقنية UFS 2.2.

بطارية هاتف"V60 Lite"

يحمل V60 Lite بطارية Li-Ion بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، ما يسمح بشحن البطارية بالكامل خلال 55 دقيقة.

ويدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 6 واط، مع تقنيات حماية متقدمة للحفاظ على كفاءة البطارية حتى 5 سنوات.

تصميم هاتف"V60 Lite"

يأتي الهاتف بتصميم أنيق من واجهة زجاجية وظهر بلاستيكي مع إطار بلاستيكي، ويتميز بمقاومة الغبار والماء وفق معيار IP65، مع دعم معايير MIL-STD-810H للمتانة في الاستخدام اليومي، بينما يتوفر الهاتف بلوني الأسود الكلاسيكي والأزرق التيتانيوم.

اتصالات ومزايا هاتف"V60 Lite" الذكية

يدعم V60 Lite شبكات GSM/HSPA/LTE، مع Wi-Fi ثنائي النطاق وبلوتوث 5.0، بينما يضم مجموعة من أجهزة الاستشعار بصمة تحت الشاشة، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، ودائرة البحث.

ويوفر الهاتف مزايا ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع USB Type-C 2.0 OTG، ونظام تحديد المواقع GPS، Glonass، Galileo، BeiDou، QZSS.