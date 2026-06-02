محضر وغرامة مالية.. جهاز حدائق أكتوبر يحذر من التعدي على المنافع العامة بالمباني السكنية

كتب : محمد عبدالناصر

05:00 ص 02/06/2026

قال جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه يُمنع التعدي أو الاستحواذ على المنافع العامة بالمباني السكنية، بما في ذلك السلالم والأسطح والمناور، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للحفاظ على سلامة وحقوق جميع السكان.

إزالة التعديات على نفقة المخالف

وأوضح الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إزالة جميع التعديات على نفقة المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان الاستخدام السليم للمرافق المشتركة.

وأشار جهاز المدينة إلى أن عقوبة المخالفة تتضمن توقيع غرامة مالية قدرها 2600 جنيه، بالإضافة إلى تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

