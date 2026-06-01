أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مد فترة استقبال التحويلات البنكية للمصريين بالخارج، الراغبين في حجز قطعة أرض ضمن الطرح القادم لمبادرة "بيت الوطن" حتى 15 يونيو الجاري.

وجاء هذا القرار في إطار الحرص على تلبية رغبات الحاجزين، وإتاحة فرصة إضافية لهم لتمكينهم من إتمام إجراءات التحويل بكل يسر وتسهيل العقبات أمامهم.

مدن طرح أراضي بيت الوطن:

القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان.

كما شمل الطرح مدن: السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

خطوات التسجيل في أراضي بيت الوطن:

- التسجيل موقع بيت الوطن

- يتم اختيار المدينة وتحديد قطعة الأرض، ثم تأكيد الحجز والحصول على كود الحجز.

- كود الحجز يتم اضافة في الحوالة الدولارية الخاصة بمقدم الحجز.

بيانات التحويل:

(رقم حساب المستفيد) 4082192000

(رقم الآيبان) EG020001000100000004082192000

(سويفت كود) CBEGEGCXXXX

تنويه هام للمستفيدين

وشددت إدارة المشروع على ضرورة التزام جميع الحاجزين ببعض الإجراءات التنظيمية لضمان دقة المعاملات، وجاء في مقدمتها، كتابة كود الحجز بشكل صحيح وواضح أثناء إجراء عملية التحويل البنكي لتفادي أي تأخير أو خطأ في تسجيل البيانات.

