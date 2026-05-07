"العبور الجديدة" يطرح فرصًا استثمارية جديدة بأنشطة تجارية وتعليمية وترفيهية

كتب : محمد عبدالناصر

07:00 ص 07/05/2026

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة للجهاز، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في آليات طرح وإدارة الفرص الاستثمارية وتيسير إجراءات التقديم.

وأوضح الجهاز أن الطرح الجديد يضم مجموعة متميزة من قطع الأراضي بمواقع استراتيجية داخل المدينة، مخصصة لأنشطة متنوعة تشمل التجاري والترفيهي والتعليمي (مدارس)، بما يدعم تنمية القاعدة الاقتصادية والخدمية، ويعزز من تنافسية مدينة العبور الجديدة كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة بشرق القاهرة الكبرى.

وتتضمن الفرص الاستثمارية المطروحة ما يلي:

قطعة الأرض رقم (6 أ) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، بمساحة 8,928 م²، بنشاط تجاري.

قطعة الأرض رقم (260) – الحي 39، بمساحة 9,000 م²، بنشاط ترفيهي.

قطعة الأرض رقم (34) – منطقة الخدمات الإقليمية – الحي 14، بمساحة 11,492 م²، بنشاط تعليمي (مدرسة).

ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جميع المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات، والتقدم عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية من خلال الرابط التالي:هنا

وأكد الجهاز أن هذه الفرص تمثل محورًا مهمًا لدعم وتسريع وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدينة، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، تتيح فرصًا حقيقية لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بما يعزز جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل لأصول المدن الجديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة.

العبور الجديدة أراضي استثمارية بوابة خدمات المستثمرين

روايتان لأزمة واحدة.. ماذا دار في لقاء وزير الصحة ونواب بـ"البرلمان والشيوخ"؟
دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
