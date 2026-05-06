أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي مشروع "سكن لكل المصريين 7"، اعتبارًا من يوم الأحد 10 مايو 2026، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بالمشروعات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم.

شهر سماح للسداد وتطبيق غرامات في حالة التأخير

أوضح الصندوق أنه تقرر منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، مع التأكيد على تطبيق غرامات تأخير في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك لضمان انتظام السداد وحفظ حقوق جميع الأطراف داخل منظومة التمويل العقاري.

12 دفعة ربع سنوية وضوابط صارمة لاستمرار التخصيص

أشار الصندوق إلى أن عدد الدفعات الربع سنوية يبلغ 12 دفعة تُسدد كل 3 أشهر، مؤكدًا أنه في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين، وعدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة، يُعد ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.

وفي هذه الحالة يتم إيقاف التعامل على الطلب وتطبيق الشروط والأحكام المنظمة لهذا الشأن.

استكمال أكبر طرح سكني لمحدودي ومتوسطي الدخل

يأتي هذا الإجراء في إطار استكمال أعمال الحجز والتخصيص ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والذي تنفذه الدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية مناسبة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.

