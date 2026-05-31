أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة تكثيف أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة بمنطقة غرب المطار، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمرافق العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على الحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن أعمال الصيانة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وبإشراف ميداني مباشر من المهندس مصطفى الضو، نائب رئيس الجهاز، بهدف تأمين الشبكات الكهربائية وضمان استمرار عملها بكفاءة خلال فترة العيد.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود التزام الجهاز بمواصلة حملات الصيانة والنظافة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية طوال أيام عيد الأضحى، مع سرعة الاستجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار إلى استمرار العمل الميداني دون انقطاع خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تركزت جهود فرق الصيانة على مختلف شوارع ومحاور منطقة غرب المطار.

وشملت الأعمال إصلاح الأعطال المفاجئة، وصيانة كشافات الإضاءة، وتأمين الوصلات الكهربائية والأعمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسكان.