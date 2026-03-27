أصدر جهاز مدينة حدائق أكتوبر بيانًا هامًا لتوضيح أسباب وإجراءات ترشيد إنارة الشوارع بالمدينة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات المهندسة راندة المنشاوي.

وأوضح الجهاز أن إجراءات تخفيض إنارة الشوارع تأتي كخطوة «احترازية وتأمينية» تهدف إلى بناء احتياطي استراتيجي قوي من الطاقة والوقود، بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة أي ظروف طارئة، والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتسم بالمرونة والتدرج، حيث تخضع لمراجعة مستمرة من قبل الحكومة، مؤكدًا أنه في حال استقرار الأوضاع سيتم العودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية، بينما يساهم الالتزام الحالي بجهود الترشيد في تأمين استمرارية الخدمات حال استمرار التحديات.

وأكد الجهاز أنه يدير هذه المرحلة وفق معايير فنية دقيقة، تضمن إعادة توجيه وفورات استهلاك الكهرباء الناتجة عن خفض الإنارة لدعم تشغيل المرافق الحيوية دون انقطاع، في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وكشف البيان عن تفاصيل نسب الترشيد، حيث يتم خفض إنارة الطرق الفرعية والداخلية بنسبة 70%، بينما تصل نسبة الترشيد بالمحاور الرئيسية إلى 50% فقط، لتحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على السلامة المرورية.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز عن التوسع في استخدام كشافات LED الموفرة للطاقة، حيث تم استبدال 5,490 كشاف صوديوم حتى الآن، مع استمرار العمل لاستبدال 15,180 كشافًا متبقيًا، بمعدل تنفيذ شهري يبلغ 227 كشافًا، مع خطة لزيادته تدريجيًا وفقًا للتدفقات المالية المتاحة.

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على ثقته في وعي سكان المدينة وتفهمهم لأهمية هذه الإجراءات، باعتبارها «درعًا واقيًا» لمواجهة أي متغيرات أو أزمات محتملة، وضمان استدامة الخدمات الحيوية.