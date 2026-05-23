ما أفضل المشروبات الصحية بعد الوجبات الدسمة؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 ص 23/05/2026

بعد تناول وجبة دسمة، قد يشعر الكثيرون بثقل المعدة، انتفاخ، أو عسر هضم واختيار المشروبات الصحيحة بعد الأكل يمكن أن يساعد على تحسين عملية الهضم، تقليل الشعور بالانتفاخ، ودعم صحة الجهاز الهضمي.

بعض المشروبات تعمل على توازن العصارات الهاضمة وتحفز حركة الأمعاء بطريقة طبيعية وآمنة، بينما بعض المشروبات الأخرى قد تزيد المشكلة سوءًا.

أفضل المشروبات الصحية بعد الوجبات الدسمة بحسب "webmd".

الماء الدافئ:

يساعد على تسييل العصارات الهاضمة وتحريك الطعام في المعدة والأمعاء، ويخفف الانتفاخ.

الشاي الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تحفيز الهضم وتقليل الدهون المتراكمة في الجهاز الهضمي.

شاي النعناع:

يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الغازات والانتفاخ بعد الوجبات الثقيلة.

عصير الليمون المخفف بالماء:

يحفز إفراز العصارات الهاضمة ويعزز عملية الهضم، مع إضافة جرعة من فيتامين C.

ماء الزنجبيل الدافئ:

يعمل على تحريك الجهاز الهضمي، ويقلل الغثيان والانتفاخ بعد تناول الدهون بكثرة.

الكومبوتشا أو مشروبات البروبيوتيك المخمرة:

تدعم البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساعد على تحسين الهضم وتقليل اضطرابات المعدة.

