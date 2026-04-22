أعلنت شركة One Development، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري الاماراتية العاملة بالسوق المصرية، والتابعة لمجموعة الجبيلي القابضة الإماراتية (AGH ) التى تمتلك خبرة فى مجال التطوير والاستثمارات تمتد لأكثر من ٤٤ عاما ، وأحد أكبر الشركات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، عن بدء أعمال الحفر والبناء لمشروعها الرائد "Do New Cairo" بالقاهرة الجديدة، بالتزامن مع طرح المرحلة الثانية من المشروع، وذلك في خطوة تعكس ثقة الشركة في السوق المصري واستراتيجيتها التوسعية الطموحة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المجموعة ودخولها إلى السوق المصري، بإطلاق أولى مشروعاتها من خلال شراكة فريدة مع النجم عمرو دياب تحت علامة "Do" والانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل ، نتيجة تقديم نموذج مختلف يمزج بين العقار والموسيقى والتكنولوجيا، الأمر الذي أحدث صدى واسعا ، ومؤثرا داخل السوق.

وقال علي الجبيلي المؤسس ورئيس مجلس إدارة One Development، أن مشروع "Do New Cairo" يمثل رؤية جديدة ومختلفة كليا بالسوق العقاري، حيث يعد المشروع نقلة نوعية في مفهوم التطوير العقاري، و يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا والضيافة في نموذج متكامل، مدعوم بمنظومة ذكية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة معيشية واستثمارية غير مسبوقة لعملائها ، مشيرا الى ان مشروع "Do New Cairo" يمثل نموذجاً متطوراً لما يُعرف بـ "الضيافة العقارية"، حيث يشمل فندق ، وحدات سكنية فندقية مخدومة ، وشقق ذات العلامة التجارية " Do، والمساحات الإدارية والتجارية المتنوعة التى تلبى احتياجات كافة العملاء، في إطار منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد الجبيلي، أن المشروع يعكس تحولا حقيقياً في فلسفة التطوير العقاري التى تتبناها الشركة منذ انطلاقها في خلق جيل جديد من المشروعات التي لا تركز فقط على البناء، بل على ابتكار تجربة متكاملة للحياة والاستثمار، مدعومة بالتكنولوجيا والضيافة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعظيم العائد الاستثماري للعملاء.

وأضاف أن من أهم عوامل نجاح المشروع اختيار موقعه بعناية فائقة حيث يقع على الطريق الدائري مباشرة ، وبالقرب من أهم المحاور الحيوية مثل شارع التسعين والعاصمة الإدارية، مما يمنحه ميزة تنافسية استثنائية، ويضعه في قلب منطقة تشهد أعلى معدلات نمو عمراني واستثماري في مصر.

وأشار الجبيلي إلى أن المشروع يقدم تجربة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه في مكان واحد، حيث يضم مرافق متطورة تشمل مناطق للرفاهية، وحمام سباحة إنفينيتي، وجاكوزي، وسينما خارجية، وملاعب رياضية، إلى جانب تجربة فريدة مستوحاة من الموسيقى، بما يعكس هوية علامة "Do" بالشراكة مع النجم عمرو دياب بما يعزز هوية المشروع، ويتماشى مع رؤية الشركة في تقديم مفهوم "Live the Beat" للحياة العصرية، لافتًا إلى أن تصميم المشروع يعتمد على تحقيق التكامل بين الوحدات الفندقية والسكنية والإدارية، مع الحفاظ على الخصوصية من خلال تقسيم ذكي، إلى جانب تقديم خدمات مركزية تشمل الكونسيرج، وخدمات النظافة، وإدارة المرافق، في إطار معماري حديث يدعم متطلبات الحياة العصرية والأعمال.

أوضح الجبيلي، أن المرحلة الجديدة من المشروع تستهدف شرائح متعددة من العملاء خاصة مع تنوع المنتجات العقارية بالمشروع ،مع التركيز فى هذه المرحلة على الوحدات التجارية والتى تستهدف العملاء، رجال الأعمال، والشركات، والعملاء الدوليين، بالإضافة إلى المستثمرين الباحثين عن عوائد استثمارية دورية مستقرة من باقى وحدات المشروع.

وأكد الجبيلي أن الطلب على الوحدات الفندقية المخدومة والشقق ذات الإدارة الاحترافية يشهد نمواً متسارعاً خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل مشروع Do New Cairo فرصة استثمارية قوية، خاصة أنه يقدم أصولا مدرة للدخل ضمن منظومة تشغيل احترافية تعزز من نسب الإشغال والعائد الاستثمارى ، مشيرا إلى أن نجاح بيع المرحلة الأولى بالكامل يعكس قوة الطلب وثقة السوق في المشروع، خاصة مع التكامل بين التكنولوجيا والخدمات الفندقية، مؤكداً أن طرح المرحلة الثانية يأتي استجابة مباشرة لهذا الطلب، مع توقعات باستمرار معدلات النمو فى هذه النوعية من المنتجات العقارية.

وأشار الى أن المشروعات متعددة الاستخدامات المدعومة بالتكنولوجيا، بما فيها المشروعات التي تعتمد على استخدام نموذج الضيافة، تمثل أحد أهم اتجاهات الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة، وهو ما يعزز من مكانة "Do New Cairo" كوجهة استثمارية واعدة تجمع بين الابتكار والعائد المستدام.وأضاف ان المشروع يعتمد ايضا على منظومة تشغيل ذكية عبر تطبيق موحد يتيح إدارة كافة الخدمات، بدءا من تشغيل الوحدات وحتى تقديم الخدمات الفندقية، إلى جانب خصائص السكن الذكي وطلبات الخدمات، من خلال نظام للعملاء لتقديم كافة الخدمات ، مع إدارة قائمة على البيانات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعظيم كفاءة الأصول ، بما يضمن تجربة استخدام متطورة وكفاءة تشغيلية عالية .وأشار الجبيلي ان الشركة وتزامنا مع طرح المرحلة الثانية بعد النجاح الكامل للمرحلة الأولى، تقدم لعملائها ولفترة محدودة أنظمة سداد مرنة تشمل 5% مقدم، و5% بعد ثلاثة أشهر، وفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات، بما يعزز من جاذبية المشروع لشريحة واسعة من المستثمرين والعملاء.

نبذة عن شركة One Development: شركة One Development هي شركة تطوير عقاري امرأتيه وتتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، وتُعد من الشركات الرائدة التي تتبنى نهجًا مبتكرًا قائمًا على أسلوب الحياة، كما تُصنّف ضمن أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في المنطقة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وقد نجحت الشركة في بناء محفظة مشروعات متنامية تضم Laguna Residence وDo Dubai Islands في دبى وOne Residence في أبوظبي، وهي مشروعات تعكس رؤيتها في الدمج السلس بين التصميم والتكنولوجيا وتجربة المستخدم، وذلك بدعم كامل من مجموعة Al Gebely Holding.وانطلاقًا من هذا النجاح، توسعت شركة One Development في السوق المصري من خلال مشروعها الرائد Do New Cairo.

ويعكس اسم "Do" تعاونًا فريدًا مع الفنان عمرو دياب، حيث يجمع المشروع بين الابتكار العقاري والموسيقى وأسلوب الحياة والإلهام، ليقدم مفهومًا جديدًا للمعيشة، مع خطط لإطلاق المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.ويجمع مشروع Do New Cairo الموقع الاستراتيجي، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفندقية الراقية، مع أنظمة سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات، ما يجعله من أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في السوق العقاري المصري. ويعتبر مشروع "Do New Cairo" نموذج مختلف يجمع بين الابتكار والتشغيل الاحترافي والعائد الاستثماري، مدعوما بخبرة إقليمية وشراكة فريدة، ما يجعله خياراً استثمارياً واعداً للباحثين عن فرص حقيقية تحقق قيمة مستدامة.