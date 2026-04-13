إعلان

القابضة للمياه: تفعيل منظومة الآيسكور ضمن جهود التحول الرقمي

كتب : محمد عبدالناصر

04:30 م 13/04/2026

خلال الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات القطاع التجاري ورؤساء الشركات التابعة، وذلك لمتابعة تفعيل منظومة I-Score كأحد محاور التحول الرقمي بالشركة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تطبيق المنظومة، التي تستهدف تدقيق وتحديث بيانات العملاء للأنشطة التجارية غير المنزلية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز دقة قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوة مهمة في التحول الرقمي


وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن تفعيل منظومة I-Score يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة سرعة استكمال البيانات بدقة عالية، وتكامل الجهود بين الشركات التابعة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المنظومة.

تعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات
وأشار إلى أن تطوير قواعد البيانات وتحسين جودة المعلومات يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب دعم الاستدامة المالية والفنية للقطاع.

كما أكد الحضور أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء والحوكمة، وتحسين جودة الخدمات، من خلال الاعتماد على نظم رقمية حديثة تدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة على تطوير منظومة العمل وتبني الحلول الرقمية، بما يحقق صالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه الشرب التحول الرقمي I-Score الخدمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
أخبار المحافظات

راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
شم النسيم 2026 | قصة أغلى رنجة في العالم.. ما سعرها؟
نصائح طبية

شم النسيم 2026 | قصة أغلى رنجة في العالم.. ما سعرها؟
مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟
رياضة عربية وعالمية

مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟
شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
نصائح طبية

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
هل يقفز النفط إلى 150 دولارا بسبب مضيق هرمز وكيف تتأثر مصر؟
اقتصاد

هل يقفز النفط إلى 150 دولارا بسبب مضيق هرمز وكيف تتأثر مصر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو