شهدت أسعار الشقق في القاهرة الجديدة تباينًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تصدر بعض المناطق والكمبوندات قائمة الأعلى سعرًا للمتر المربع، مدفوعة بمستوى الخدمات، ونسب التنفيذ، والموقع الجغرافي.

في مقدمة المناطق الأعلى سعرًا، جاءت الشقق داخل الكمبوندات بـالتجمع الخامس بسعر بلغ نحو 70 إلى 90 ألف جنيه للمتر المربع، تلتها منطقة مدينة المستقبل بمتوسط 67 ألف إلى 80 ألف جنيه للمتر، ثم المربع الذهبي بسعر بمتوسط سعر 65 ألف جنيهًا للمتر.

مناطق الصفوة والأحياء السكنية المتميزة

وشهدت أحياء الفيلات والمناطق الهادئة استقراراً في مستويات سعرية مرتفعة، حيث سجلت منطقة غرب الجولف نحو 50 ألف جنيه للمتر، وتبعها حي الشويفات الراقي بسعر 42 ألف جنيه. أما منطقة المستثمرين الشمالية فقد استقرت عند 40 ألف جنيه، بينما سجل شارع التسعين (الشريان الرئيسي للمدينة) متوسط سعر 37 ألف جنيه للمتر المربع.

التنافسية في قلب القاهرة الجديدة

في الفئة المتوسطة المرتفعة، تقاربت الأسعار بشكل كبير بين عدة أحياء عائلية بامتياز، وجاءت كالتالي:

حي الياسمين: 36,450 جنيه /متر².

حي البنفسج: 36,300 جنيه /متر².

جنوب الأكاديمية: 35,650 جنيه /متر².

حي النرجس: 34,350 جنيه /متر².

منطقة الأحياء: 33,100 جنيه /متر².

الفرص الاستثمارية والمناطق الناشئة

تُعد المناطق الجديدة والامتدادات العمرانية فرصة ذهبية للمشترين والمستثمرين الصغار، حيث تتوفر بأسعار أكثر تنافسية. فقد سجلت منطقة شمال الرحاب 32,600 جنيه، والنرجس الجديدة 32,400 جنيه. أما اللوتس الجديدة فقد بلغت 31,350 جنيه، ووصل السعر في التجمع الأول إلى 30,550 جنيه.

السكن الاقتصادي والمناطق الأكثر وفرة

في ختام القائمة، برزت عدة مناطق تقدم حلولاً سكنية بأسعار تبدأ من تحت حاجز الـ 30 ألف جنيه، وهي:

القرنفل والمستثمرين الجنوبية: تراوحت بين 27,000 و 27,200 جنيه.

بيت الوطن والأندلس الجديدة: سجلتا تقارباً عند مستوى 26,500 جنيه.

دار مصر: قدمت خياراً مناسباً بسعر 25,850 جنيه.

منطقة الأندلس: جاءت كأكثر المناطق توفيراً بسعر 24,100 جنيه للمتر.