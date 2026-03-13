تصوير- محمود بكار:

أغلق منذ قليل باب التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين لاختيار النقيب العام، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية المقام بستاد القاهرة الدولي، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وشهدت جولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين إقبالاً من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بصورة منتظمة.

يذكر أن لجان الاقتراع في كافة النقابات الفرعية بالمحافظات واصلت استقبال الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة.