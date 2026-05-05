تحذير من الإسكان.. سحب وحدات "سكن لكل المصريين" غير المستلمة في هذا الموعد

كتب : داليا الظنيني

11:45 م 05/05/2026

المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان

كشف المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشؤون الفنية، عن قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمنح فرصة أخيرة للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية لإنهاء إجراءات التسلم، مشددًا على أن الموعد النهائي هو 30 يونيو المقبل.

وقال خطاب، خلال لقائه ببرنامج "كل الأبعاد" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن هذه المهلة تشمل كافة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، ممن صدرت لهم قرارات تخصيص ولم يستكملوا الخطوات اللازمة للحصول على مفاتيح وحداتهم حتى الآن.

وأوضح مساعد الوزيرة أن الدولة رصدت حالات لعملاء قاموا بتوقيع العقود بالفعل، لكنهم تركوا الوحدات خالية ولم يباشروا إجراءات الاستلام الفعلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو توفير مسكن ملائم للأسر المستحقة وليس ترك العقارات غير مستغلة.

وأضاف خطاب أن القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي، يلزم المستفيد بشغل الوحدة السكنية بشكل دائم ومنتظم لفترة لا تقل عن 5 سنوات، مشيرًا إلى أن عدم تسلم الوحدة أو السكن بها يعطي مؤشرًا بأن المستفيد ليس بحاجة فعلية إليها.

وذكر في السياق ذاته، أن الوزارة ستضطر لإلغاء تخصيص هذه الوحدات وسحبها بشكل نهائي في حال انقضاء المهلة دون استجابة من الحاجزين، وذلك لإعادة طرحها مرة أخرى لمن هم في قائمة الانتظار من المستحقين الفعليين.

وأشار المهندس عمرو خطاب في ختام تصريحاته، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يفتح أبوابه للتواصل مع المواطنين عبر بوابته الإلكترونية وخطوطه الساخنة للرد على أي استفسارات تتعلق بهذا الشأن، لضمان تسهيل الإجراءات وحصر كافة الوحدات الشاغرة.

وزارة الإسكان الإسكان الإجتماعي سكن لكل المصريين

