حملات نظافة مكثفة بمحور عبدالسلام أمين في 6 أكتوبر لرفع كفاءة الشوارع

كتب : محمد عبدالناصر

06:00 ص 30/03/2026
    حملات النظافة بمحور عبد السلام أمين (1)
    حملات النظافة بمحور عبد السلام أمين (4)
    حملات النظافة بمحور عبد السلام أمين (3)
    حملات النظافة بمحور عبد السلام أمين (5)

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مواصلة تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمحور عبد السلام أمين، ضمن خطة الجهاز للارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشهد المحور أعمال رفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، من خلال الدفع بمعدات وسيارات النظافة، إلى جانب تنفيذ أعمال كنس وتجريد الشوارع، بما يسهم في تحسين البيئة العامة ورفع كفاءة الطرق.

وتم التأكيد على استمرار المرور الدوري لفرق النظافة على مدار اليوم، مع تكثيف الجهود بالمحاور الحيوية لضمان عدم تراكم المخلفات والحفاظ على مستوى نظافة مستدام.

وأكد جهاز المدينة استمراره في تنفيذ حملات النظافة بكافة الأحياء والمحاور، مع رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين

