استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لبحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالمحافظة وسبل تعزيز التعاون.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المرافق، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومسؤولي الوزارة والمحافظة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورؤساء الجهات التابعة بقطاع المرافق.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بمحافظة بورسعيد، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية في مجالات الإسكان والبنية التحتية ورفع كفاءة المرافق، بما يتواكب مع خطط الدولة للتنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت الوزيرة على أهمية دعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن وزارة الإسكان تلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة، من خلال التعاون المستمر في تنفيذ المشروعات السكنية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة والوزارة يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في المشروعات الجاري تنفيذها.

ووجّه المحافظ، خالص الشكر والتقدير لوزيرة الإسكان على جهودها المتواصلة ودعمها الدائم لمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سكن ملائم.

إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية لأهالي بورسعيد

أعلن محافظ بورسعيد أنه أصدر قرارًا بتخصيص 83 فدانًا في الحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد لإنشاء 5000 وحدة سكنية قابلة للزيادة إلى 10,000 وحدة.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يتم وجارٍ تنفيذ 34,952 وحدة سكنية بالمحافظة، بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الشبكات، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمحافظة بورسعيد.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتحديد تفاصيل ومواعيد الطروحات خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دراسة طرح نحو 5000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (محور محدودي الدخل)، قابلة للزيادة لتصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية، بالحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد، كما تم الإعلان عن تخصيص 83 فدانًا للمشروع، بالإضافة إلى دراسة طرح وحدات سكنية أخرى بالمشروع الاستثماري بمدينة بورفؤاد.

