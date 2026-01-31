شارك المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، في فعاليات الجمعيات العمومية للشعب الهندسية.

وخلال كلمته، في الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكهربائية، أعرب عن سعادته بحضور أول جمعية عمومية من جمعيات الشعب الهندسية بالنقابة، موضحًا أن فكرة التحول الرقمي انطلقت من قناعة راسخة بضرورة أن تكون نقابة المهندسين في طليعة النقابات الفرعية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجهود السابقة ركزت بشكل كبير على برامج الرعاية الصحية، إلا أن التحول الرقمي الشامل للمنظومة الإدارية والمالية والفنية بالنقابة كان يتطلب بنية تحتية رقمية متطورة، خاصة وأن البنية القائمة كان قد مر عليها أكثر من عشرين عاماً.

كما أشار "عرفات" إلى أنه فور البدء في هذا الملف، عقدت اجتماعات مع اللجنة الاستشارية للشعبة الهندسية الكهربائية، التي بذلت جهدًا كبيرًا أثمر عن إعداد كراسة شروط فنية متميزة، واستكملت الشعبة العمل عليها حتى الوصول إلى مرحلة توقيع العقد.

وأكد أن الشركة المتعاقد معها ستتولى تطوير كامل البنية التحتية الرقمية بالنقابة، قائلًا: "بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، كان من الضروري تحديث الأجهزة، وهو ما تولته الشعبة الكهربائية بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات الفنية لكافة الأجهزة التي ستعمل ضمن المنظومة".

واستعرض أمين عام النقابة، ملف نظام إدارة موارد المؤسسة (ERP)، سواء على المستوى المالي أو إدارة الموارد البشرية، بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، موضحًا أن هذا النظام سيكون له عظيم الأثر في حوكمة جميع العمليات المالية، حيث ستتم إدارة ومراقبة كل الموارد المالية من خلال منظومة موحدة، وأنه قد تم التعاقد على النظام وهو حالياً في إطار التنفيذ.

وفيما يتعلق بالمنصة الرقمية، أوضح المهندس محمود عرفات، أنها تتضمن 3 شرائح رئيسية، الأولى موجهة لكافة المواطنين الراغبين في التعرف على معلومات عن النقابة، والثانية خاصة بالشق المعلوماتي، بينما تركز الشريحة الثالثة على تقديم الخدمات إلكترونيًا، معربًا عن طموحه لإتاحة جميع الخدمات للمهندسين إلكترونيًا، معتبرًا أن تقليل التردد على مقر النقابة يعد مؤشرًا حقيقيًا للنجاح.

وشدد على أن المرحلة الأولى ستوفر نحو 24 خدمة إلكترونية، على أن يتم استكمال باقي الخدمات خلال المرحلتين الثانية والثالثة، مختتما كلمته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المطلوبة، تم اتخاذها والتصديق عليها، داعيًا مجلس النقابة القادم إلى دعم هذا التوجه والبناء على ما تم إنجازه، بما يضمن أن تكون نقابة المهندسين في صدارة النقابات المهنية في مجال التحول الرقمي.

