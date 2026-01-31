رأس المال السوقي للبورصة المصرية يتخطى 3 تريليون جنيه خلال يناير

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 5.32% خلال شهر يناير الحالي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية شهر يناير، وذلك وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

رأس المال السوقي للمؤشرات خلال شهر يناير

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX 30 بنسبة 12.2%، بينما انخفض رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX 70 بنسبة 2.6%، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX 100 بنسبة 7.6%.

رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال شهر يناير

ارتفع رأس المال السوقي لقطاع البنوك ليسجل نحو 25.90% من إجمالي رأس المال السوقي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

في المقابل، انخفض رأس المال السوقي لقطاع المواد الأساسية ليسجل 13.40% من إجمالي رأس المال السوقي، كما تراجع رأس المال السوقي لقطاع العقارات ليسجل 11.86% من إجمالي رأس المال السوقي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق قممًا تاريخية خلال شهر يناير