إعلان

رأس المال السوقي للبورصة المصرية يتخطى 3 تريليون جنيه خلال يناير

كتبت- ميريت نادي:

03:38 م 31/01/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 5.32% خلال شهر يناير الحالي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية شهر يناير، وذلك وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

رأس المال السوقي للمؤشرات خلال شهر يناير

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX 30 بنسبة 12.2%، بينما انخفض رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX 70 بنسبة 2.6%، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX 100 بنسبة 7.6%.

رأس المال السوقي لقطاعات الأسهم الرئيسية خلال شهر يناير

ارتفع رأس المال السوقي لقطاع البنوك ليسجل نحو 25.90% من إجمالي رأس المال السوقي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

في المقابل، انخفض رأس المال السوقي لقطاع المواد الأساسية ليسجل 13.40% من إجمالي رأس المال السوقي، كما تراجع رأس المال السوقي لقطاع العقارات ليسجل 11.86% من إجمالي رأس المال السوقي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

اقرا ايضا:

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات السبت

المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق قممًا تاريخية خلال شهر يناير

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية رأس المال السوقي للبورصة التقرير الشهري الصادر عن البورصة رأس المال السوقي للمؤشرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام
مدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
أخبار العقارات

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
بعد زيارة مدبولي.. 10 معلومات عن أكبر مصنع سكر في العالم بالمنيا (صور)
أخبار المحافظات

بعد زيارة مدبولي.. 10 معلومات عن أكبر مصنع سكر في العالم بالمنيا (صور)
بعد جلسة صلح.. تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في البدرشين
حوادث وقضايا

بعد جلسة صلح.. تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في البدرشين
تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان
نصائح طبية

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 1-1 يانج أفريكانز.. ديانج يتعادل للأهلي