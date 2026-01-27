حبس وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه لمخالفي وصلات المياه الخلسة

واصل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملاته المكبرة للتصدي بحزم لظاهرة وصلات المياه الخلسة وغير الشرعية بمشروع "سكن مصر – داون تاون"، في إطار جهوده المستمرة لحماية المرافق العامة والحفاظ على موارد الدولة.

ونفذت الحملة أعمال قطع المياه عن الوصلات الخلسة بالمشروع، حيث تم التعامل الفوري مع عدد من المخالفات الجسيمة التي تم رصدها، والتي تمثل اعتداءً صريحًا على شبكة المياه العامة من خلال توصيلات غير قانونية، بما يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على سرقة مورد حيوي ومدعوم من الدولة، بل تشكل خطرًا مباشرًا على الشبكات الرئيسية واستدامة المرافق، فضلًا عن الإضرار بحقوق المواطنين الملتزمين وسلامة منظومة المياه بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بكافة أحياء المدينة، مع تطبيق القانون بكل حسم ودون استثناء، لضبط المخالفين وردع أي محاولات للتعدي على المرافق العامة.

وأشار الجهاز إلى أن القانون المصري ينص على توقيع عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تشمل الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك في إطار حماية المال العام وصون حقوق الدولة والمواطنين.

وناشد المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس جهاز المدينة، السكان بضرورة الامتناع عن استخدام الوصلات الخلسة، والتعاون مع الجهاز من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أهمية الالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع لترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة وضمان الاستخدام الرشيد للمياه.

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب



