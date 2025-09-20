سكن لكل المصريين 7.. دليل كامل لحجز شقق الإسكان قبل انتهاء التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في إجراءات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 حتى يوم 28 سبتمبر الجاري بعد أن تم مد فترة الحجز أسبوعين.

وفقًا لصندوق الإسكان بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من 238 ألف مواطن، بينما سدد أكثر من 148 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

ونشر الصندوق فيديو جديد عن الجزء الثاني من خطوات التقديم ضمن الإعلان، وذلك تسهيلًا على المواطنين واستمرارًا لسلسلة الفيديوهات التوضيحية التي ينشرها الصندوق حول الإعلان، من خلال الرابط. من هنا

لتأكيد الحجز، يجب على المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني، سداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث أن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

ويضم هذا الطرح 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

هذا الطرح يضم شقق جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

طريقة التقديم

يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وتبلغ المصاريف الإدارية لجميع العملاء 350 جنيهًا إضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيهًا كمصاريف للتسجيل.

شقق بمقدم 25 ألف جنيه

يشمل هذا الطرح عددًا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لجميع المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة.

ويوجد 9380 شقة تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.

كما يوجد 12630 شقة بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

شقق لمن هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5

يمكن لمن هم خارج الأولوية في الطرح السابق، التقديم على هذه الشقق بالمدن الجديدة، ويصل عددها لـ34 ألفًا و133 وحدة وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا، بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

شقق الإسكان الأخضر

كما يمكن التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا، بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

ويوجد 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة للمواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3) وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط.

وتكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثًا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين، يكون خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025 (مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم).

الحجز سيكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضى الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.

