أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية توجيهات إلى كافة أجهزة المدن الجديدة، بحصر كافة التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري والخاصة بأراضي ووحدات المواطنين لتحصيل رسوم بيع هذه الشقق أو الأراضي.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن عدم التقدم لجهاز المدينة المختص بطلب التنازل ونقل الملكية بشكل رسمي يعرض الحاجز إلى إلغاء التخصيص نظراً لاعتبار ذلك بيعاً بدون الحصول على موافقة الجهاز وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص.

وحددت الهيئة مدة 6 أشهر كمدة قانونية لسداد المستحقات المالية على الحاجزين نظير التنازل عن وحداتهم وبعد انقضاء هذه المدة يحق تنفيذ كافة الإجراءات القانونية وأهمها إلغاء التخصيص.