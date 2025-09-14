"الشربيني" يجتمع مع مسؤولي مديريات الإسكان بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات الإسكان بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ المشروعات الجارية، وبحث سبل تطوير الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المديريات، وذلك بحضور قيادات الوزارة وقطاع الإسكان والمرافق.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مديري المديريات على مستوى المحافظات في ملفات الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى حرصه على التواصل المستمر معهم والتنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وشدد "الشربيني"، على أن مدير المديرية يمثل الوزارة على أرض الواقع بالمحافظة، وهو حلقة الوصل الأساسية بين الوزارة والمحافظة، موجهًا بإعداد تقارير نصف شهرية تتضمن الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، والاحتياجات المستقبلية، والتحديات التي قد تعترض التنفيذ، لعرضها عليه شخصيًا تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة وتقديم الدعم المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه الوزير بضرورة التعامل الفوري مع القضايا العاجلة والتواصل اللحظي مع الوزارة لضمان سرعة حل أي مشكلات، مؤكدًا أن الهدف هو رصد التحديات مبكرًا ومنع تفاقمها.

وأكد في الوقت نفسه أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم، والعمل على حل مشكلاتهم، لافتًا إلى أن تقييم أداء مديري المديريات سيكون مستمرًا وفقًا لما يقدمونه من نتائج على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، عرضًا تناول دور مديريات الإسكان في متابعة المشروعات القومية بدءًا من اختيار الأراضي الصالحة للبناء وحتى مراحل التنفيذ والاستلام، فضلًا عن متابعة أعمال الصيانة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما استعرضت نتائج الزيارات الميدانية والاجتماعات السابقة مع المديريات وما تم رصده من تحديات على مستوى المحافظات.

من جانبه، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، جهود المديريات فيما يتعلق بمشروع "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا استمرار التنسيق والدعم من جانب الوزارة لضمان التنفيذ بالجودة المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، كرم وزير الإسكان عددًا من مديري المديريات المتميزين الذين بلغوا سن التقاعد، وهم: المهندس إبراهيم سليمان الحفيان، مدير إسكان مطروح، والمهندسة هويدا خالد عباس، مدير إسكان الجيزة، تقديرًا لعطائهم وجهودهم خلال فترة عملهم.

