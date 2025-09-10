إعلان

صور.. بدء تسليم وحدات "دارة توليب" على طريق الأوتوستراد

06:45 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    تسليم وحدات دارة توليب
    تسليم وحدات دارة توليب
    تسليم وحدات دارة توليب
    تسليم وحدات دارة توليب
كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية، انطلاق تسليم وحدات مشروع دارة توليب الكائن على طريق الأوتوستراد، وذلك للحاجزين، في خطوة تعكس التزام الصندوق بجدول التسليم المقرر، وحرصه على تلبية احتياجات عملائه الكرام وتعزيز ثقتهم ورضاهم.

وشهد المهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة للمتابعة والتخطيط، عملية التسليم ميدانيًا، حيث أشرف على سير الإجراءات وتابع الاستجابة لملاحظات العملاء واحتياجاتهم، مع اهتمام خاص بالتفاصيل والتواصل المباشر لضمان تذليل أي عقبات تواجههم.

يُذكر أن مواعيد تسليم الوحدات مستمرة حتى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، حيث يؤكد الصندوق أن الحاجزين يُمثلون شركاء حقيقيين في نجاح مشروعات التنمية، مشددًا على التزامه الدائم بتقديم تجربة سكنية متميزة تواكب تطلعات المواطنين وتحقق لهم الراحة والاستقرار.

