توضيح مهم من الإسكان لحاجزى سكن لكل المصريين 7 بشأن مقدم الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، توضيح جديد بشأن التقديم في شقق المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7 والذي يتم التقديم له من خلال منصة مصر الرقمية.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه في حالة سداد مقدم جدية الحجز الخاص بإعلان سكن لكل المصريين 7 بنظام التخصيص العشوائي برجاء التنبيه نحو الآتي:

- السداد خلال 24 ساعة من الانتهاء من تسجيل الطلب طوال أيام الأسبوع (ويتم السماح بالسداد أيام الإجازات الرسمية ببعض مكاتب البريد).

- ظهور بيانات السداد فوراً بعد سداد مقدم جدية الحجز بالبريد المصري على منصة مصر الرقمية.

- في حالة التسجيل في آخر يوم للإعلان يتاح السداد خلال 24 ساعة من غلق الإعلان.

- لا يمكن إلغاء الطلب بعد سداد مقدم جدية الحجز، إذ إن إلغاء الطلب يؤدي إلى إلغاء كافة الخطوات السابقة وحذف كافة البيانات المدونة بالطلب.

. لا يتم رفع إيصال سداد مقدم جدية الحجز بعد السداد بالبريد ويتم تقديمه مع باقي المستندات عند الاستعلام التعاقد.

