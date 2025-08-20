وزير الإسكان يتفقد مشروعات سكنية وخدمية بمدينة العبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير التيسيرات اللازمة للمترددين على المركز، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل بالمركز التكنولوجي، الذي يضم 21 شباكًا من بينها شباك مخصص لذوي الهمم، ويقدم العديد من الخدمات مثل التعاقد على الكهرباء والغاز والمياه، وإصدار الكروت مسبقة الدفع، إلى جانب معاملات تراخيص البناء واستلام الوحدات السكنية، مع الاعتماد الكامل على الدفع الإلكتروني.

وخلال الزيارة، التقى الوزير العاملين والمواطنين، واطمأن على سهولة الحصول على الخدمات، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة وتيسير الإجراءات يأتيان على رأس أولويات عمل الوزارة.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر، وتشمل 66 عمارة سكنية بإجمالي 1584 وحدة، موجّهًا بالالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز وفق البرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات المتبقية للحاجزين.

وشملت الجولة متابعة مشروع "ديارنا" بالحي 37، والذي يضم 99 عمارة بإجمالي 2574 وحدة، إضافة إلى أعمال المرحلة السادسة التي تتضمن 125 عمارة سكنية بنحو 3000 وحدة، حيث تفقد الوزير عددًا من الوحدات الجاري تنفيذها وتشطيبها.

كما تابع الوزير مشروعات مرافق الأراضي المضافة بمنطقة الأمل سابقًا، وتفقد أعمال شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق الداخلية بمجاورة 2 بالحي 29، تمهيدًا لاستكمال التنفيذ وتسليم الأراضي للملاك.

وفي ختام الجولة، شدد الوزير على تكثيف التواجد الميداني لجميع الإدارات المعنية، ومتابعة التنفيذ يوميًا، والعمل على إزالة أي معوقات بشكل فوري، للانتهاء من أعمال الترفيق في المواعيد المحددة.

