الإسكان: 90% إنجاز بمحطة الصرف بمارينا.. و85% للبحيرات الجنوبية

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، يرافقه الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، وعدد من مسئولي الهيئة والشركات المنفذة.

تأتي الجولة تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات، والاهتمام بالمرافق العامة داخل القرى السياحية.

واستهل الوفد جولته بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية (New Marina by the Lake)، حيث أوضح رئيس الجهاز أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من البحيرات الجنوبية بلغت نحو 85%. كما شملت الجولة متابعة أعمال الإنشاءات وتنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، إضافة إلى المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمشروع مارينا 8، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 30%.

وتفقد مسئولو الإسكان محطة معالجة الصرف الصحي بالكيلو 102، بطاقة تشغيلية 6400 م³/يوم، والتي تعتمد إحدى مراحلها على المعالجة الثلاثية لاستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات ببعض قطاعات مركز مارينا العلمين السياحي. وشملت الجولة الوقوف على أعمال رفع كفاءة المحطة، ومتابعة الشركات العاملة وشركات التشغيل والصيانة، حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الأولى للمحطة نحو 90%.

وأكد مسئولو الإسكان أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المنتظمة لإبراز حجم العمل الذي تقوم به الهيئة في التوسعات الجنوبية لمارينا، بما يسهم في خلق فرص سياحية واستثمارية وسكنية متكاملة الخدمات.

كما شددوا على ضرورة سرعة تلافي الملاحظات، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإعداد تقارير متابعة دورية بالموقف التنفيذي للمشروعات، مع الإسراع في إنجاز الأعمال المدنية ومداخل المحطات بالتوازي مع الأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة العاجلة.