إعلان

الإسكان: 90% إنجاز بمحطة الصرف بمارينا.. و85% للبحيرات الجنوبية

11:31 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جولة تفقدية (4)
  • عرض 4 صورة
    جولة تفقدية (2)
  • عرض 4 صورة
    جولة تفقدية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:
أجرى المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، يرافقه الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، وعدد من مسئولي الهيئة والشركات المنفذة.

تأتي الجولة تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات، والاهتمام بالمرافق العامة داخل القرى السياحية.

واستهل الوفد جولته بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية (New Marina by the Lake)، حيث أوضح رئيس الجهاز أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من البحيرات الجنوبية بلغت نحو 85%. كما شملت الجولة متابعة أعمال الإنشاءات وتنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، إضافة إلى المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمشروع مارينا 8، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 30%.

وتفقد مسئولو الإسكان محطة معالجة الصرف الصحي بالكيلو 102، بطاقة تشغيلية 6400 م³/يوم، والتي تعتمد إحدى مراحلها على المعالجة الثلاثية لاستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات ببعض قطاعات مركز مارينا العلمين السياحي. وشملت الجولة الوقوف على أعمال رفع كفاءة المحطة، ومتابعة الشركات العاملة وشركات التشغيل والصيانة، حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الأولى للمحطة نحو 90%.

وأكد مسئولو الإسكان أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المنتظمة لإبراز حجم العمل الذي تقوم به الهيئة في التوسعات الجنوبية لمارينا، بما يسهم في خلق فرص سياحية واستثمارية وسكنية متكاملة الخدمات.

كما شددوا على ضرورة سرعة تلافي الملاحظات، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإعداد تقارير متابعة دورية بالموقف التنفيذي للمشروعات، مع الإسراع في إنجاز الأعمال المدنية ومداخل المحطات بالتوازي مع الأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة العاجلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكان محطة الصرف بمارينا البحيرات الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك