الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء ثلاث قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين سددوا المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمناطق القادسية، الكيلو 48، والأمل (سابقاً) بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19 أغسطس 2025، وفق ما حدده جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وأكد الوزير، في بيان، استمرار الجهود للانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مع التخطيط الأمثل لاستخدامات الأراضي لضمان إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تفاصيل مواعيد القرعات الثلاث:

القرعة العلنية رقم (16): يوم الإثنين 18 أغسطس 2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات حتى 31 يوليو 2025، بمناطق القادسية والكيلو 48، لمساحات (209 م² – 276 م²).

القرعة العلنية رقم (17): يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات حتى 31 يوليو 2025، بمناطق القادسية والكيلو 48، لمساحات (350 م² – 400 م² – 450 م² – 500 م²).

القرعة العلنية رقم (18): يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات حتى 31 يوليو 2025، بمنطقة الأمل، لمساحات (209 م² – 276 م² – 350 م² – 400 م² – 450 م² – 500 م²).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحضور يبدأ من الساعة 10 صباحًا لتسجيل الأسماء، ويتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراءات القرعة، مع السماح بالدخول فقط لحاملي بطاقة الهوية وأصل إيصال السداد.

