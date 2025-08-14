تلقى طلبات المستأجرين أكتوبر المقبل.. وهذه أماكن الشقق وطريقة التقديم

كتب- محمد عبد الناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، استقبال طلبات المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم في أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك كأول إجراء لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".

تقديم الطلبات وحجز الوحدات سيكون على المنصة الإلكترونية الموحدة، وفقًا لما يلي:

1- إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب.

2- استكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب، والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات.

3- بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

4- بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.

وفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة الإسكان، فإن الوزارة تتعامل مع ملف الإيجار القديم من خلال 3 محاور للإسكان البديل لساكني الإيجار القديم.

ويتمثل الخيار الأول في إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة، والثاني الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، والثالث شقق بنظام التمويل العقاري.

كما توفر وزارة الإسكان شققًا لمحدودي الدخل، وأخرى تشطيب فاخر ومتوسط وفوق المتوسط، حتى تتناسب مع الحالة الاجتماعية لكل الأسر.

وأكد مصدر مسؤول أنه بالتعاون مع المحافظات تم رصد ما يقرب من 240 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة.

ويوجد عدد كبير من الشقق في العبور، والسلام، والسويس الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب عدد من الوحدات ضمن مشروع "ديارنا".

كما توجد شقق في محافظة الإسماعيلية الجديدة، وشقق بمشروع "أهالينا" بجسر السويس في القاهرة، وشقق بمشروع "بشائر الخير" 2 و3 و5 بالإسكندرية.