افتتاح أول معرض للنحت "آرت سبيس" على الممشى السياحي بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس عصام الشيخ، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، نيابةً عن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، فعاليات أول معرض للنحت بعنوان "آرت سبيس - العلمين الجديدة برؤية فنان"، والذي ينظمه الفنان التشكيلي محمد حميدة على الممشى السياحي بالمدينة.

وأوضح المهندس عصام الشيخ، في بيان، أن المعرض، الذي يستمر لمدة 20 يومًا، يضم باقة من الأعمال النحتية المعاصرة في فضاء مفتوح، بهدف تعزيز الثقافة البصرية في المساحات العامة، وإتاحة تفاعل مباشر بين الجمهور والفن في بيئة حضرية نابضة بالحياة.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقطاع الخاص لدعم المبادرات الفنية والثقافية في مدن الجيل الرابع، بما يبرز دور الفن في التنمية الحضرية ويعزز الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7