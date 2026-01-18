إعلان

منصة مصر العقارية: تخصيص 95% من شقق ديارنا في أول ساعات الحجز

كتب : محمد عبدالناصر

08:15 م 18/01/2026

شقق مشروع ديارنا

أعلنت منصة مصر العقارية عن تخصيص 95% من الشقق التي كانت مطروحة اليوم للحجز الإلكتروني في مشروع ديارنا عبر المنصة.

وأكدت المنصة، أن عملية التخصيص تسير بدقة ووفقاً للجدول الزمني المُعلن مسبقاً، مشددة على التزامها الكامل بمبدأ أسبقية الحجز لضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.

وفي سياق متصل، نوهت المنصة بأن يوم غدٍ سيكون الموعد النهائي والأخير لاستكمال مرحلة التخصيص مشروع ديارنا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مصر العقارية.

ودعت المنصة جميع الحاجزين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم بعد، سرعة الدخول إلى المنصة الرسمية لإنهاء مرحلة التخصيص قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان حقوقهم في الوحدات التي تم حجزها.

وتراوحت الأسعار في شقق ديارنا من مليون و664 ألف جنيه وحتى 3 ملايين و388 ألف جنيه، فيما بلغت المساحات من 104 متر وحتى 154 مترا.

شقق ديارنا منصة مصر العقارية

